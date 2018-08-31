Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, что благодаря умелым действиям врачей ее сын Сергей появился на свет очень легко. Молодая мама отметила, что теперь хочет рожать еще и еще.

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубскаярассказала, что благодаря умелым действиям врачей ее сын Сергей появился на светочень легко. Молодая мама отметила, что теперь хочет рожать еще и еще.Около двух недель назад 24-летняя Анастасия родила первенца спортсмену.Первое время справляться с младенцем девушке помогала родная сестра Мария,однако вскоре новоиспеченные родители начнут подыскивать няню, чтобы обеспечитьсебе возможность немного отвлечься от родительских забот.За несколько недель до появления сына на свет Шубскаярассказывала, что сейчас ее муж работает в Америке, и до конца беременности онапланирует находиться рядом с ним, поэтому рожать она будет на чужбине. Настасьяотметила тогда, что нет принципиальной разницы, где их первенец появится насвет, в любом случае ребенок будет русским.Так и вышло жена спортсмена рожала в США, и на какое-товремя они останутся там. Все дело в том, что Александр в 2008 году подписал самериканским с "Вашингтон Кэпиталз" контракт на 13 лет.А теперь Анастасия рассказала подписчикам новые детали. Настранице девушки появился пост благодарности специалистам клиники: "Во времяродов я абсолютно не испытала ни волнения, ни страха! После таких родов хочетсярожать и рожать. Я безумно счастлива, что узнала о Вас! Спасибо вам за вашпрофессионализм! <…> Хочу сказать сразу для тех, кто, читая этот пост,подумал: „Ну вот, реклама, а им за это бесплатные роды и т.д.“. У меня в любомслучае бесплатные роды, по страховке", – цитирует Анастасию .