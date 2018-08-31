Супруга израильского премьера Биньямина Нетаньяху Сара подозревается во взяточничестве. По словам полицейских, женщина может быть сообщницей мужа, который сам проходит по коррупционному делу Уолла-Безека.

Супруга израильского премьера Биньямина Нетаньяху Сара подозревается во взяточничестве. По словам полицейских, женщина может быть сообщницей мужа, который сам проходит по коррупционному делу "Уолла-Безека", сообщает CNN.Сару Нетаньяху впервые официально добавили в список соучастниц этого резонансного преступления. Власти подозревают, что чета Нетаньяху разрешила предпринимателю Аловичу в 2015 году продать фирме"Безек" свою долю в частной спутниковой компании Yes, находившейся в долгах, в обмен на на благоприятное освещение деятельности правящей четы на новостном портале "Walla", который принадлежал Аловичу.Израильского премера Биньямина Нетаньяху неоднократно допрашивали по этому делу. 17 августа чиновника вызвали для беседы в полицию в 11-й раз.Ранее Сара Нетаньяху уже обвинялась в мошенничестве. Жена премьера заказывала еду из элитных ресторанов, тратя на это бюджетные деньги. Согласно израильским законам, представители власти не имеют права заказывать еду извне, когда в здании работает шеф-повар.