Французский полузащитник Жоан Молло вернулся в Крылья Советов. Футболист выступал за клуб из Самары с 2015 по 2016 года, после чего перешел в Зенит.

Французский полузащитник Жоан Молло вернулся в "Крылья Советов". Футболист выступал за клуб из Самары с 2015 по 2016 года, после чего перешел в "Зенит".29-летний Жоан Молло подписал контракт с "Крыляьми Советов" и будет заявлен за клуб. До ухода в "Зенит" Молло был лидером волжан. Но в Санкт-Петербурге карьера футболиста не заладилась. Отыграв в "Зените" вторую половину сезона 2016/17, Жоан уехал в английский "Фулхэм". Затем он играл за катарский"Аль-Райан", после чего стал свободным агентом.Молло – не единственный игрок, который может пополнить состав "Крыльев" в оставшиеся до закрытия трансферного окна часы. Клуб ведет переговоры с бывшим полузащитником ЦСКА Георгием Милановым.