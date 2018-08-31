Звезда российских сериалов 31-летняя Софья Каштанова вскоре впервые станет матерью. Артистке придется сделать перерыв в карьере.

Звезда российских сериалов 31-летняя Софья Каштанова вскоревпервые станет матерью. Артистке придется сделать перерыв в карьере.Каштанова стала известна российскому зрителю послеработы в теленовеллах "Оттепель", где играла Софи Лорен, и "Полицейский сРублевки", в котором ей досталась роль девушки по вызову Кристины. Такжезнаменитость недавно завершила работу над очередным сезоном многосерийногофильма "Челночницы", который транслируют на телеканале "Россия 1".Однако вскоре Софье придется сделать перерыв в работе. Вокружении звезды поговаривают, что она в положении. Однако знаменитостьотказывается прямо отвечать на вопросы о своей беременности, также она не раскрываетсвоего возлюбленного, который, предположительно, вскоре станет отцом. Примечательно,что после того, как Каштанованесколько лет назадрассталась с коллегой по цеху АртемомСемакиным, о ее личной жизни мало что было известно.Отметим, не так давно артистка намекала журналистам, что еесердце занято. "Мечтаю о большой семье, и у меня есть любимый человек, но когдаэто произойдет, я не знаю. Как Господь Бог даст. Правда, не хотелось бызатягивать. Но, чувствую, я буду сумасшедшей мамашей", – сообщила тогдаона.Позже в интервью изданию Teleprogramma.pro Софья называланесколько качеств, которые важны ей в мужчине. Каштановой важно, чтобы мужчинамог: "Брать на себя ответственность. И не бояться этого. Я за абсолютныйпатриархат в семье. Мужчина должен быть главой, а не инфантильным маменькинымсыночком. Хочу следовать за мужчиной…"