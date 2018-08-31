Известный писатель, автор нескольких книг о войне стал жертвой изнасилования. Девушка легкого поведения надругалась над литератором, использовав пуль от телевизора.

Известный писатель, автор нескольких книг о войне стал жертвойизнасилования. Девушка легкого поведения надругалась над литератором,использовав пуль от телевизора.События ночи 29 августа писатель (назовем его Василий) вспомнилтолько на следующий день. Из-за чересчур обильных возлияний у литератора возниклипровалы в памяти.48-летний Василий уже несколько дней находился в запое,когда вызвал к себе в съемную квартиру путану. Он помнил, как впустил ночнуюбабочку в жилище и самое начало "сеанса" – а дальше память отказала. Писательпроснулся к обеду следующего дня и снова взялся за бутылку. В квартире все былона своих местах, ночная гостья ушла.Освежить память ему помогла боль в заднем проходе. Василий вспомнил,как незнакомка предлагала ему нетрадиционный секс. Литератор пришел к выводу,что проститутка воплотила фантазии в жизнь, и вызвал скорую. Однако до приездамедиков успел принять очередную дозу спиртного – и в больницу не поехал.Во второй раз сознание вернулось к нему только утром 30августа. При этом оказалось, что боль все усиливается. Василий хотел включить телевизор, чтобыпонять, какое сегодня число и сколько времени, но нигде не нашел пульта. И тутего осенило. Сопоставив факты, он пришел в ужас, и все же вызвал скорую. Пульт,в конце концов, нашли врачи – именно там, где у Василия болело, пишет "МК".