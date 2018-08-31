Известный писатель, автор нескольких книг о войне стал жертвой
изнасилования. Девушка легкого поведения надругалась над ним,
использовав пуль от телевизора.
Известный писатель, автор нескольких книг о войне стал жертвой
изнасилования. Девушка легкого поведения надругалась над ним,
использовав пуль от телевизора.
События ночи 29 августа писатель (назовем его Василий) вспомнил
только на следующий день. Из-за чересчур обильных возлияний у 48-летнего литератора возникли
провалы в памяти.
Василий уже несколько дней находился в запое,
когда вызвал к себе в съемную квартиру путану. Он помнил, как впустил ее в жилище и самое начало "сеанса" – а дальше память отказала. Писатель
проснулся к обеду следующего дня и снова взялся за бутылку. В квартире все было
на своих местах, ночная гостья ушла.
Освежить память ему помогла боль в заднем проходе. Василий вспомнил,
как незнакомка предлагала ему нетрадиционный секс. Литератор пришел к выводу,
что проститутка воплотила фантазии в жизнь, и вызвал скорую. Однако до приезда
медиков успел принять очередную дозу спиртного – и в больницу не поехал.
Сознание вернулось к нему только утром 30
августа. При этом оказалось, что боль все усиливается. Василий хотел включить телевизор, чтобы
понять, какое сегодня число и сколько времени, но не нашел пульт. И тут
его осенило. Сопоставив факты, он пришел в ужас, но все же вызвал скорую. Пульт в конце концов нашли врачи – именно там, где у Василия болело, пишет "МК".