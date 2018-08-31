Китайская компания ZTE представила флагманский смартфон Axon 9 Pro а-ля айфон: аппарат обладает характерной двойной камерой вертикальной ориентации, челкой с 20-мегапиксельной сэлфи-камерой и подбородком под экраном.

Китайская компания ZTE представила флагманский смартфон Axon 9 Pro а-ля "айфон": аппарат обладает характерной двойной камерой вертикальной ориентации, "челкой" с 20-мегапиксельной сэлфи-камерой и "подбородком" под экраном.Анонс новинки состоялся в преддверии выставки IFA 2018, которая откроется в Берлине завтра, 31 августа. Внутри Axon 9 Pro находятся процессор Snapdragon 845, батарея на 4000 мАч, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В качестве экрана выступает 6,21-дюймовая AMOLED-панель с соотношением сторон 18,7,9.У смартфона две основные камеры: 20-мегапиксельный и 12-мп датчики. Работает новинка на операционной системе Android 8.1 Oreo.В Европе Axon 9 Pro начнут продавать в сентябре. Цена — 649 евро. В США, где санкции в отношении ZTE были сняты совсем недавно, новинка не появится.∎Правительству США запретили использовать технологии Huawei и ZTE читайте такжеВместе с этим в ZTE заявили, что занимаются разработкой смартфона, совместимого с 5G-сетями. Эта модель выйдет еще нескоро: релиз состоится не ранее второй половины 2019 года.