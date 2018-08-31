Звезда британского аналога Дома-2 Эмма-Джейн Вудхамс попала под шквал критики. Девушка использовала ужасную трагедию для рекламы нижнего белья.

Звезда британского аналога "Дома-2" Эмма-Джейн Вудхамспопала под шквал критики. Девушка использовала ужасную трагедию для рекламынижнего белья.В своем Instagram 21-летняя участница реалити-шоу LoveIsland опубликовала снимок себя любимой, в бюстгальтере, трусиках и корсете. Вкомментариях она напомнила подписчикам о погибшей от осложнений во времяоперации матери троих детей Леи Кембридж."Вы, вероятно, видели в новостях, что одна из трех тысячпроцедур по увеличению ягодиц заканчивается смертью пациента. Я это ужеговорила и скажу еще раз: девушки, покупайте корсет @maskateertm, приседайтесколько можете и работайте с тем, что дала вам природа", – написала участницабританской телестройки. После девушка предоставила фолловером промокод дляполучения скидки.Подписчики были шокированы поведением Эммы. Они оставилимножество гневных отзывов, из-за которых Вудхамс была вынуждена заблокироватьвозможность оставлять комментарии в своем микроблоге. "Это мерзко. Ей должнобыть за себя стыдно! Просто немыслимо искать выгоду в смерти бедной девочки", -писали разъяренные фолловеры.Добавим, что Love Island, или в переводе "Остров любви" – этореалити-шоу для молодежи, которое очень напоминает российский "Дом-2". Основнаяидея британского проекта до боли похожа на его отечественный аналог.Суть программы такова: на роскошной вилле собираютсяодинокие молодые люди от 20 до 30 лет, пытающиеся построить любовь. Зрителирешают судьбу участников: кто-то выбывает, и им на смену приходят новички. Парысходятся и расходятся, участники интригуют, изменяют, другие же вполнеправдоподобно изображает влюбленных. Все происходит под пристальным взоромвидеокамер. При этом львиную долю времени девушки облачены в бикини, а парни –в шорты и плавки.