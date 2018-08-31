Звезда британского аналога Дома-2 Эмма-Джейн Вудхамс
попала под шквал критики. Девушка использовала ужасную трагедию для рекламы
нижнего белья.
Звезда британского аналога "Дома-2" Эмма-Джейн Вудхамс
попала под шквал критики. Девушка использовала ужасную трагедию для рекламы
нижнего белья.
В своем Instagram 21-летняя участница реалити-шоу Love
Island опубликовала снимок себя любимой, в бюстгальтере, трусиках и корсете. В
комментариях она напомнила подписчикам о погибшей от осложнений во время
операции матери троих детей Леи Кембридж.
"Вы, вероятно, видели в новостях, что одна из трех тысяч
процедур по увеличению ягодиц заканчивается смертью пациента. Я это уже
говорила и скажу еще раз: девушки, покупайте корсет @maskateertm, приседайте
сколько можете и работайте с тем, что дала вам природа", – написала участница
британской телестройки. После девушка предоставила фолловером промокод для
получения скидки.
Подписчики были шокированы поведением Эммы. Они оставили
множество гневных отзывов, из-за которых Вудхамс была вынуждена заблокировать
возможность оставлять комментарии в своем микроблоге. "Это мерзко. Ей должно
быть за себя стыдно! Просто немыслимо искать выгоду в смерти бедной девочки", -
писали разъяренные фолловеры.
Добавим, что Love Island, или в переводе "Остров любви" – это
реалити-шоу для молодежи, которое очень напоминает российский "Дом-2". Основная
идея британского проекта до боли похожа на его отечественный аналог.
Суть программы такова: на роскошной вилле собираются
одинокие молодые люди от 20 до 30 лет, пытающиеся построить любовь. Зрители
решают судьбу участников: кто-то выбывает, и им на смену приходят новички. Пары
сходятся и расходятся, участники интригуют, изменяют, другие же вполне
правдоподобно изображает влюбленных. Все происходит под пристальным взором
видеокамер. При этом львиную долю времени девушки облачены в бикини, а парни –
в шорты и плавки.