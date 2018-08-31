Маргарита Овсянникова и
Артем Сорока расстались. Девушка сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Маргарита Овсянникова и
Артем Сорока расстались. Девушка сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Еще в начале августа участники реалити-шоу объявили
о помолвке. 22-летняя блондинка ответила согласием. Тогда и ведущие
телестройки, и другие обитатели "Дома-2" не поверили в искренность
намерений пары. Ведь на тот момент их отношениям было всего две недели.
Да и поклонники Марго восприняли новость о скорой свадьбе
настороженно. Многие отметили, что девушка слишком спешит, принимая
предложения, по сути, от незнакомца, который к тому же имеет замашки домашнего
тирана.
О расставании Маргарита рассказала
в микроблоге. Овсянникова призналась, что парень поднимал на нее руку и назвала
Сороку "маньяком и садистом".
"Мой папа разрешил попробовать,
какое на вкус говно! Я сильная! Спасибо большое моему папочке за характер!
Папа всегда говорил @artem_soroka маньяк и садист… Я была наивная и не послушала мудрых родителей.
Теперь я сама в этом убедилась", – написала девушка. Также она добавила, что ранее
ведущая "Дома-2" Ксения Бородина усомнилась в ее чувствах к Артему, заявив, что
у молодых людей отношения развиваются по сценарию.
"Я одумалась и не смотря на
чувства я иду дальше! Я уважаю себя!", – написала Марго. Она добавила, что
никогда не позволит никому поднимать на себя руку, унижать и оскорблять.