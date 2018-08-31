Маргарита Овсянникова и Артем Сорока расстались. Девушка сообщила об этом на своей странице в Instagram.

Маргарита Овсянникова иАртем Сорока расстались. Девушка сообщила об этом на своей странице в Instagram.Еще в начале августа участники реалити-шоу объявилио помолвке. 22-летняя блондинка ответила согласием. Тогда и ведущиетелестройки, и другие обитатели "Дома-2" не поверили в искренностьнамерений пары. Ведь на тот момент их отношениям было всего две недели.Да и поклонники Марго восприняли новость о скорой свадьбенастороженно. Многие отметили, что девушка слишком спешит, принимаяпредложения, по сути, от незнакомца, который к тому же имеет замашки домашнеготирана.О расставании Маргарита рассказалав микроблоге. Овсянникова призналась, что парень поднимал на нее руку и назвалаСороку "маньяком и садистом"."Мой папа разрешил попробовать,какое на вкус говно! Я сильная! Спасибо большое моему папочке за характер!Папа всегда говорил @artem_soroka маньяк и садист… Я была наивная и не послушала мудрых родителей.Теперь я сама в этом убедилась", – написала девушка. Также она добавила, что ранееведущая "Дома-2" Ксения Бородина усомнилась в ее чувствах к Артему, заявив, чтоу молодых людей отношения развиваются по сценарию."Я одумалась и не смотря начувства я иду дальше! Я уважаю себя!", – написала Марго. Она добавила, чтоникогда не позволит никому поднимать на себя руку, унижать и оскорблять.