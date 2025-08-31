В этом году День рождения города Владимира прошел с размахом. Праздничные мероприятия стартовали еще 27 августа. Но главные гулянья начались в субботу, 30 числа.

В этом году День рождения города Владимира прошел с размахом. Праздничные мероприятия стартовали еще 27 августа. Но главные гулянья начались в субботу, 30 числа. Погода, казалось, благоволила владимирцам. В выходные вернулась летняя жара, поэтому на празднике было особенно многолюдно.Учебник под открытым небомПока в центре делались последние приготовления перед стартом Дня города-2025, возле парка 850-летия победы проходило торжественное открытие стелы «Владимир — город трудовой доблести».В числе почетных гостей церемонии — руководство области и города, а также замначальника управления Президента РФ по государственной политике и гуманитарной помощи, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.Почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» присвоено г. Владимиру Указом Президента РФ от 11.09.2023 № 668 за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.Это звание — признание заслуг наших земляков, которые в годы войны трудились на благо Родины, приближая день Победы. Именно об этом, а также о важности преемственности поколений говорили все выступающие.Врио главы города Владимир Гарев отметил, что место возведения стелы выбрано не случайно — здесь находится одно из ключевых предприятий, работники которого вносили свой вклад в победу.— Здесь словно учебник под открытым небом. Изображения на пилонах стелы — все исторические. Краеведы очень тщательно отбирали материал, который потом был верифицирован Военно-историческим обществом. Очень важно, чтобы сюда приходили школьники, студенты, чтобы они читали эту книгу и понимали, каких усилий стоило детям и старикам трудиться в круглосуточном режиме ради того, чтобы помочь фронту, чтобы приблизить победу.Завершилась церемония возложением цветов к подножью стелы.Театр на дорогеТем временем на Соборной площади было достаточно многолюдно. Тем не менее, гостей просили немного потесниться и освободить проезжую часть. Именно там, в 13 часов, началось настоящее театрализованное действо.Будто то бы ожил бронзовый памятник в Левитановском сквере: старик и внук с тревогой вслушиваются в уличный репродуктор с голосом диктора Левитана, который сообщает, что началась война.В течение нескольких минут на импровизированной сцене меняются актеры — они показывают городскую жизнь во время Великой Отечественной войны, тяжкий труд работников производств, госпиталей.И вот долгожданная Победа! Герои тыла встречают героев-фронтовиков.На смену актерам выходит первая колонна, несущая масштабный флаг города. За ней под звуки духового оркестра шествуют представители заводов и учреждений города, многие из которых работали в те тяжёлые годы и вместе со всей страной приближали День Победы. Парадным строем перед жителями прошли сотрудники Владимирского химического завода, Владимирского хлебокомбината, научно-производственного предприятия «Технофильтр» и др. В шествии также участвовали городские учреждения образования, культуры и спорта.Девять площадокПосле торжественной церемонии открытия и официальных поздравлений горожане и гости Владимира разошлись по площадкам.Уже по традиции возле фонтана в сквере Липки прошел фестиваль культур и традиций.— Сегодня демонстрирую всем желающим современное казачье оборудование. Также макеты современного огнестрельного оружия. Могу показать зимнюю атаманскую форму. У нас много всего интересного, сейчас будет выступать хор, а потом продемонстрируем фланкировку с шашками, — рассказываем молодой казак Даниил.Кстати, обращаться с холодным оружием в казачьей среде могут даже женщины. Убедилась в этом сама — пока молодой человек рассказывал об особенностях казацкого облачения, за нашей спиной в руках казачки Елены виртуозно танцевали сабли.— Я давно этим занимаюсь. И при определенных навыках так крутить саблю несложно. Но делать это красиво и в танце — уже искусство, — призналась Елена.За другим столом — вышитая золотыми нитями обувь и разноцветные тюбетейки.- Эти туфли надевали в первый день после свадьбы молодым женам. Называются они кауши, - объясняет глава таджикской диаспоры Джума Рахматулоев. – Хотите примерить?Обутая в кауши с тюбетейкой на голове, слушаю, почему у этих головных уборов разные цвета.— Вот эти, черные, носят в северных районах, а цветные любят на юге, — говорит Джума Асатович.Пока примеряю национальную одежду, на сцене свое вокальное и танцевальное умение демонстрируют разные городские диаспоры, собирая вокруг множество зрителей.На соседней площадке расположились рукодельницы — подушки, вышивки, игрушки ручной работы... Наталья Голубева уже более восьми лет создает лоскутные одеяла.— Дома скопилось много ткани, я решила попробовать сшить такое одеяло, а потом не смогла остановиться, — призналась женщина.< 579 p>Идеи рукодельница черпает не только из Интернета, ее вдохновляют народные сказки и коты, поэтому большинство сегодняшних работ посвящено именно этим темам.Если Соборную площадь облюбовали по большей части взрослые горожане, то Театральная площадь стала центром гулянья детей и подростков. Батуты, всякого рода аттракционы, настольные игры и все это под современную музыку. Сцена возле драмтеатра тоже была отдана юным коллективам.Всего на празднике работало девять тематических площадок, поэтому каждый смог найти развлечение по душе.Завершилось празднование Дня города выступлением группы «НаНа» и ярким салютом.