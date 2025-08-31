Пациентом стал 45-летний мужчина.

Владимирские врачи провели уникальную для региона операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. Пациентом стал 45-летний мужчина, который три года назад получил перелом шейки бедра, но отказался от операции.За это время у него сформировался ложный сустав, а нога укоротилась на 4,5 сантиметра, что привело к сильным болям.В ходе операции хирург Валерий Красильников установил протез и выполнил остеотомию бедренной кости, «КП». В результате врачам удалось удлинить ногу пациента на 3,5 сантиметра. Оставшийся сантиметр будет компенсирован за счет специальной обуви. После реабилитации мужчина сможет ходить.