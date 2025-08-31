В Судогодском районе Владимирской области полицейские задержали 36-летнего водителя, который, пытаясь уйти от сотрудников Госавтоинспекции, совершил наезд на инспектора ДПС. Как сообщили в

