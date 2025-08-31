У одного мужика была старенькая "Волга". Однажды, когда он подвозил артистов в какой-то одесский санаторий, находящийся рядом с морем, на трудном участке дороги не сработали тормоза. Хозяин сумел затормозить, когда передние колеса машины уже висели практически в воздухе, а под ними плескались волны.
Артисты, ещё не веря в спасение, начали робко открывать глаза, и тогда мужик произнес:
- Молодые люди, чему вас учили в школе? Вы проходили, что Волга впадает в Каспийское море? Так вот, в Черное она не впадет!
