Известная певица Анна Семенович срочно госпитализирована. 38-летняя артистка лежит под капельницей.

Известная певица Анна Семенович срочно госпитализирована.38-летняя артистка лежит под капельницей.Здоровье Анне Семенович надо восстановить в рекорднокороткие сроки. Артистка сейчас в одной из московских клиник, где ей проводятинтенсивную терапию."У меня какой-то вирус, но болеть никак нельзя, завтрауже съемки. Есть один день, чтобы быстрее выздороветь. Вся на витаминах, морсахи капельницах. Капают мне противовирусные препараты", – подписала певицабольничное фото, на котором она запечатлена с капельницей.Подписчики Анны, конечно, дружно желают певице скорейшеговыздоровления. Судя по микроблогу звезды в Instagram, у нее действительно очень загруженный график. Однакодетали новых проектов Семенович предпочитает держать в секрете.Как пишет "Вокруг ТВ", Анна Семенович с успехомосваивает различные амплуа. Она уже достигла успеха в качестве певицы, актрисыи телеведущей. Но на этом Анна не останавливается. Семенович призналась, чтопланирует написать книгу. Жанр будущего произведения писательница определяеткак "философский роман вперемешку спсихологией".Ранее Семенович поразила фанатов, показавшись без макияжа. Анна опубликовала в своем Instagram фото из отпуска.На снимке 38-летняя звезда позирует в черном топе, голубых джинсах и белых кроссовках и выглядит намного моложе своих лет. Певица отлично провела время, прогуливаясь по пражским улицам со своей подругой режиссером Татьяной Борщ.