Если еще 5-7 лет назад многие автолюбители чаще ехали на авторынок или заказывали комплектующие с рук, то сейчас в этом просто нет необходимости.

Если еще 5-7 лет назад многие автолюбители чаще ехали на авторынок или заказывали комплектующие с рук, то сейчас в этом просто нет необходимости. К чему тратить время и силы на поездки по всему городу, если можно буквально за пару минут подобрать все необходимое для ремонта автомобиля, не выходя из дома?

Но интернет-магазинов автозапчастей становится все больше. И каждый старается привлечь клиентов акциями, скидкой, рекламой и другими бонусами. А вот о том, насколько надежные запчасти в каталоге, рассказывают не все. Как заказать двигатель или коробку передач, моторное масло или автохимию, чтобы потом не пожалеть?

По каким критериям нужно выбирать интернет-магазин запчастей



Информация в открытом доступе. Серьезный продавец заботится о своей репутации, ему нечего скрывать. Если требуется узнать цены на тормозную жидкость, например, или уточнить информацию о поставщике определенных запчастей – менеджеры все расскажут и помогут. Если же в интернет-магазине нет ни актуального прайса, ни форма обратной связи – стоит задуматься.

История компании-продавца. Лучше заказывать запчасти в компаниях, которые давно работают на рынке и являются крупными поставщиками. У них налажены связи с зарубежными партнерами, они предлагают широкий выбор оригинальных запчастей, предоставляют гарантию и подбирают даже редкие комплектующие под заказ.

Простая и быстрая регистрация. И покупателям, и поставщикам, которые покупают запчасти в розницу и оптом, должно быть удобно заказывать необходимые механизмы и расходники на сайте. Признак надежной компании – сайт с удобным каталогом, простой формой регистрации, быстрым поиском и всеми необходимыми подсказками.

Разные способы оплаты и виды доставки. Возможность оплаты заказа наличными и безналом, банковскими картами, а также в рассрочка – серьезная компания предлагает все способы, чтобы клиентам было комфортно. Также обязательно учитываются другие требования – если клиент не может забрать заказ или живет в другом городе, оперативная доставка – само собой разумеющееся.

Полезные статьи на сайте. Советы по выбору запчастей, обзоры новых комплектующих, новости статьи в помощь – все это привлекает клиентов и помогает им быстрее разобраться с оформлением заказа или подобрать запчасть с оптимальными характеристиками.

Страницы в социальных сетях. Сложно представить серьезный интернет-магазин запчастей без странички в ВК или в Инстаграм. Присоединившись к группе, клиент будет своевременно узнавать о новостях и акциях компании, участвовать в опросах и конкурсах.

Уникальные преимущества. Удобную форму поиска запчасти и впечатляющий выбор комплектующих предлагают многие компании с опытом работы на рынке. Но некоторые из них предлагают больше возможностей. Например, влиться в быстро растущую партнерскую сеть или стать партнером по прямым продажам и сервисному обслуживанию компаний.



Всем перечисленным выше критериям отвечает белорусская компания «МГ-БАЙ», которая является одним из крупнейших поставщиков автозапчастей в Беларуси. Ее интернет-магазин – виртуальная площадка для автолюбителей и поставщиков, которые приобрести запчасти, аккумуляторы, автохимию и шины в рассрочку, в розницу и оптом на привлекательных условиях.