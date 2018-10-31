Известная певица Анна Семенович срочно госпитализирована.
38-летняя артистка лежит под капельницей.
Известная певица Анна Семенович срочно госпитализирована.
38-летняя артистка лежит под капельницей.
Здоровье Анне Семенович надо восстановить в рекордно
короткие сроки. Артистка сейчас находится в одной из московских клиник, где ей проводят
интенсивную терапию.
"У меня какой-то вирус, но болеть никак нельзя, завтра
уже съемки. Есть один день, чтобы быстрее выздороветь. Вся на витаминах, морсах
и капельницах. Капают мне противовирусные препараты", – подписала певица
больничное фото, на котором запечатлена с капельницей.
Подписчики Анны, конечно, дружно желают певице скорейшего
выздоровления. Судя по микроблогу звезды в Instagram, у нее действительно очень загруженный график. Однако
детали новых проектов Семенович предпочитает держать в секрете.
Как пишет "Вокруг ТВ", Анна Семенович с успехом
осваивает различные амплуа. Она уже достигла успеха в качестве певицы, актрисы
и телеведущей. Но на этом Анна не останавливается. Семенович призналась, что
планирует написать книгу. Жанр будущего произведения писательница определяет
как "философский роман вперемешку с
психологией".
Ранее Семенович поразила фанатов, показавшись без макияжа. Анна опубликовала в своем Instagram фото из отпуска.На снимке 38-летняя звезда позирует в черном топе, голубых джинсах и белых кроссовках и выглядит намного моложе своих лет. Певица отлично провела время, прогуливаясь по пражским улицам со своей подругой режиссером Татьяной Борщ.