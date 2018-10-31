Известный итальянский специалист Антонио Конте, который в июле 2018 года покинул пост главного тренера лондонского Челси, принял решение отказаться от работы в мадридском Реале после увольнения Юлена Лопетеги.

Известный итальянский специалист Антонио Конте, который в июле 2018 года покинул пост главного тренера лондонского "Челси", принял решение отказаться от работы в мадридском "Реале" после увольнения Юлена Лопетеги.Как сообщает Sky Sports, итальянец не готов возглавить "сливочных", поскольку "этот проект не подходит для него". По информации издания, Конте планирует продлить свой временный "отпуск" до лета 2019 года.Напомним, что ранее руководство "Реала" приняло решение уволить Юлена Лопетеги после разгромного поражения от "Барселоны" в чемпионате Испании.