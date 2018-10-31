Меган Маркл снова крупно опозорилась. На этот раз герцогиня показала всему миру свои ягодицы.

Меган Маркл снова крупно опозорилась. На этот раз герцогиня показала всему миру свои ягодицы.В заключительный день зарубежного турнегерцогиня Сассекская появилась перед жителями новозеландского города Роторуа. Для выхода на публику жена принца Гарри выбрала весьма странный наряд.Маркл надела полупрозрачную миди-юбку темно-синего цвета, изготовленную французским модным домом Givenchy, топ этого же оттенка и туфли-лодочки в тон. Материал юбки оказался настолько тонким, что при ярком солнечном свете любой желающий мог рассмотреть не только нижнее белье герцогини, но и ее ягодицы.Фото Меган Маркл с голым задом тут же стало хитом Сети. Стилисты жены принца Гарри поспешили оправдать свой провал, мол, материал, из которого сшита юбка, засветился во время съемки, и на самом деле голая кожа – лишь оптическая иллюзия.Как писали Dni.Ru, Меган Маркл и принц Гарри обвенчались 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. 15 октября супруги объявили, что ожидают первенца.