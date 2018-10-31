Для политической элиты США 6 ноября 2018 года станет одним из самых напряженных дней за последние годы: состоятся промежуточные выборы в конгресс, которые определят новую расстановку сил и потенциально могут привести к коренным изменениям во внутренней и внешней политике страны.

Для политической элиты США6 ноября 2018 годастанет одним из самыхнапряженных дней за последние годы: состоятся промежуточные выборы в конгресс, которые определят новую расстановку сил и потенциально могутпривести к коренным изменениям во внутренней и внешней политике страны.Возможный реваншДемократическая партия США, проигравшаяпрезидентские выборы, продолжает попытки вернуть влияние. Предстоящееголосование определит 435 членов палаты представителей и 35 из 100сенаторов. Учитывая, что перевес даже в 1 голос при двухпартийнойсистеме может стать решающим, выборы сулят серьезные проблемы, в первуюочередь для республиканцев.Традиционно в истории США на выборах вКонгресс партия президента несет потери. Развернутая в медийной среде,информационная кампания, запомнится избирателям "русскими хакерами",обвинениями в сексуальных домогательствах и растрате госсредств.Очевидно, ключевая ее цель – очернить образ Трампа. Давление нарастает скаждым днем и не может не оказать эффекта.Авторитетный американскийпортал утверждает, что еще в августе у демократическойпартии было преимущество в 9% голосов (48% против 39,1%). При этомпортал предсказывает победу демократов с вероятностью в 65%.Подобный расклад сил говорит о том, что если демократы возьмут навыборах большинство, то следом за их победой в конгрессе с высокой долейвероятности последует импичмент нынешнему президенту.Неудобный президентЧем Трамп заслужил такое отношение?Политическая борьба в стране во многом отражает борьбу элит за сферывлияния. И нынешний глава Белого дома – выразитель воли американского "реальногосектора", прагматик и любитель "хороших сделок" – стал неугоден слишкомбольшому числу интересантов.Одним из главных раздражителей сталостремление восстановить промышленные производства на территории США.Несмотря на кажущиеся очевидными бонусы в виде новых рабочих мест идополнительных налогов, Трамп столкнулся с жестким сопротивлением состороны эко-активистов и транснациональных корпораций. Что самоеинтересное, это противостояние имеет давнюю историю и началось задолгодо президентства Трампа.Один из примеров связан применением асбеста и асбестосодержащихматериалов. Под давлением информационной кампании, направленной наустранение с рынка долговечного минерала, некоторые страны отказались отприменения асбеста в строительстве и промышленности. Что важно, весомыхнаучных обоснований в пользу опасности минерала при контролируемомприменении не было представлено за вековую историю использования.1997 году Дональд Трамп в своей книге "Искусство возвращаться"высказался о проблеме асбеста таким образом: "Я считаю, что движениепротив асбеста возглавляет мафия, поскольку обычно именно связанные смафией компании занимаются извлечением и утилизацией асбеста (из ужепостроенных зданий – прим. пер.).Политики оказались под большимдавлением и, как обычно, уступили".Вступив в новуюдолжность, Трамп инициировал борьбу с таким лоббированием, и в 2018 годуМинюст США организовал массовую проверку исков по "асбестовым делам",вскрывшую тысячи случаев эксплуатации законодательства. Адвокатскиеконторы вымогали из предприятий деньги по ложным искам, недобросовестныечиновники шантажировали домовладельцев и так далее. Грандиозный скандалзатронул и региональные политические центры силы.К примеру, спикерзаконодательной ассамблеи штата Нью-Йорк Шелдон Силвер не так давноотправился в тюрьму по обвинению в фальсификации врачебных исследований,позволявших выбивать деньги из компаний, когда-либо использовавшихасбест. Он заставлял врачей выдавать поддельные свидетельства оболезнях, вызванных "горным льном".Впрочем, как показываетпрактика, врачи часто задействованы в подобных схемах. Так, менее чем за10 лет один и тот же рентгеновский снимок был представлен в качестведоказательства для 50 тыс. судебных дел, причем эксперты медслужбыпризнали его действительным. Градус абсурда в антиасбестовой истерии вСША стал настолько высоким, что история не могла не закончитьсяскандалом.В итоге, 1 июня 2018 года руководитель Агентства позащите окружающей среды США Скотт Прюитт, давний соратник Трампа,заявил, что его ведомство более не будет заниматься вопросами,касающимися негативных эффектов, потенциально проистекающихасбестосодержащих продуктов. Это означало, что антиасбестовоезаконодательство получило "под дых", а промышленный сектор смогвздохнуть свободно.Но все оказалось не так просто. Потерять живую схемупо извлечению денег было нельзя. И уже вскоре под давлениемполитических противников и "общественности" Скотт Прюит был вынужденпокинуть свой пост. По всей видимости, демократы убили одним выстреломдвух зайцев – вывели из игры союзника Трампа и сохранили свой источникдохода.Финальный раундНельзя сказать, что Трамп терпитпоражение, но его позиции сейчас стали шаткими. Трамп прекраснопонимает, что основная масса избирателей и ряд крупных политиковвыступают на его стороне. Во многом, поэтому он не боится давать сдачи ине идет на переговоры с демократами – взять хотя бы эпизод, когда онобрушился с критикой на министерство юстиции США, обвинив его составнуючасть ФБР в сокрытии необходимых документов от конгресса.другой стороны, демократы также не намерены на компромисс и готовыбороться до последнего. Большинство экспертов сходятся во мнении, чтоесли враги республиканцев победят на выборах, то Трампа ждет импичмент,возможно суд и уж точно набор иных малоприятных переживаний.