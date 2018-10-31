Ремонт больницы продолжается. Чиновники областной администрации не подтверждают информацию о срыве сроков ремонта больничного городка в Струнино.

Ремонт больницы продолжается. Чиновники областной администрации не подтверждают информацию о срыве сроков ремонта больничного городка в Струнино. 29 октября один из федеральных каналов выпустил материал о ситуации в лечебном учреждении. Журналисты попытались повесить все проблемы ремонта на нового губернатора области. Хотя, напомним, о плачевном состоянии медкорпусов еще в июне этого года заявили жители на "Прямой линии с Владимиром Путиным". Тогда Светлане Орловой было дано поручение разобраться в ситуации. Сейчас на территории больничного городка идет ремонт. Часть медицинского оборудования для обновленных отделений уже закупили. В главном корпусе больницы сделали ремонт неврологического отделения, сейчас работы идут в зданиях психоневрологического кожно-венерологического отделений и в детской поликлинике. Есть планы по ремонту и на следующий год.Олег Аристархов, зам. главного врача Струнинской городской больницы: "Полностью отремонтировать основной корпус: приемный покой, глазное отделение, неврологическое отделение, рентген-служба. Сейчас разыгрывается проектно-сметная документация, уже подрядчик на проектно-сметную документацию нашелся, вот они приезжают, согласовывают с нами все требования, какие есть, и на будущий год, если нам заложат в бюджет, мы отремонтируем".На ремонт больничного городка в Струнино в 2019 году выделят 25 млн рублей. Третий этаж терапевтического корпуса, где раньше размещалось детское отделение, будет перепрофилирован и получит общетерапевтический статус. На прошлой неделе больничный городок посетил губернатор области Владимир Сипягин. Темпами работ глава региона остался доволен.Владимир Сипягин, губернатор области: "Была плановая поездка, меня как губернатора, вместе с членом Совета Федерации, для того чтобы проконтролировать данный вопрос. Все делается по графику, прошли по всем помещениям, везде работают люди. Срок здесь стоит до 31 декабря 2018 года. Финансовые средства в размере, я даже сумму вам готов доложить: 34,7 млн рублей для районной больницы и 2,2 млн рублей для детской поликлиники. Этих финансовых средств достаточно, чтобы оборудовать медицинские учреждения в соответствии с перечнем поручений".