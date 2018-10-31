Важное
заявление Андрей Гайдулян сделал на своей странице в Instagram.
Артист сериала
САШАТАНЯ отрицает, что предал бывшую
супругу Диану Очилову.
Важное
заявление Андрей Гайдулян сделал на своей странице в Instagram.
Артист сериала
"САШАТАНЯ" отрицает, что предал бывшую
супругу Диану Очилову.
Сложные отношения
знаменитости с женой народ вновь стал обсуждать после того, как Очилова в программе
"Звезды сошлись" рассказала о том, как якобы еще до развода поймала актера на измене. Бывшая
жена Гайдуляна, которая поддерживала его во время лечения от онкологии,
призналась, что до сих пор не может простить ему предательства.
Артист опубликовал селфи
с новой возлюбленной – Александрой Урсуляк, которое было раскритиковано теми,
кто поддерживает Очилову. "Она была рядом с вами в самый трудный период
жизни... Как вы могли так с ней поступить?..", "Андрей, у
вас есть совесть?", "Будто вас подменили. Вас не узнать. Вы плохой
человек, извините", – критикуют Гайдуляна
пользователи соцсети.
На этот раз Андрей, ранее
не комментировавший свой развод,
молчать не стал и ответил фолловерам. Он считает, что экс-супруга намеренно его
очерняет.
"Ну не хочу я описывать всю правду наших
отношений. Эта женщина хочет, а я-не хочу, не могу, не имею права. Эта женщина
не сказала сколько и что я для нее сделал во время, до и после наших отношений…
И я не скажу. Вы, мягко говоря, введены в заблуждение", – написал Гайдулян. Несмотря на комментарий самого актера, подписчикик не успокоились и продолжили дискуссию на тему его отношений с Дианой.