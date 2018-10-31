Важное заявление Андрей Гайдулян сделал на своей странице в Instagram. Артист сериала САШАТАНЯ отрицает, что предал бывшую супругу Диану Очилову.

Важноезаявление Андрей Гайдулян сделал на своей странице в Instagram.Артист сериала"САШАТАНЯ" отрицает, что предал бывшуюсупругу Диану Очилову.Сложные отношениязнаменитости с женой народ вновь стал обсуждать после того, как Очилова в программе"Звезды сошлись" рассказала о том, как якобы еще до развода поймала актера на измене. Бывшаяжена Гайдуляна, которая поддерживала его во время лечения от онкологии,призналась, что до сих пор не может простить ему предательства.Артист опубликовал селфис новой возлюбленной – Александрой Урсуляк, которое было раскритиковано теми,кто поддерживает Очилову. "Она была рядом с вами в самый трудный периоджизни... Как вы могли так с ней поступить?..", "Андрей, увас есть совесть?", "Будто вас подменили. Вас не узнать. Вы плохойчеловек, извините", – критикуют Гайдулянапользователи соцсети.На этот раз Андрей, ранеене комментировавший свой развод,молчать не стал и ответил фолловерам. Он считает, что экс-супруга намеренно егоочерняет."Ну не хочу я описывать всю правду нашихотношений. Эта женщина хочет, а я-не хочу, не могу, не имею права. Эта женщинане сказала сколько и что я для нее сделал во время, до и после наших отношений…И я не скажу. Вы, мягко говоря, введены в заблуждение", – написал Гайдулян. Несмотря на комментарий самого актера, подписчикик не успокоились и продолжили дискуссию на тему его отношений с Дианой.