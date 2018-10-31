Солист группы Руки Вверх Сергей Жуков предстал перед поклонниками в образе заключенного. Несмотря на решетку, отделяющую его от мира, настроение у артиста бодрое: он объявил о выходе нового клипа.

Солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков предсталперед поклонниками в образе заключенного. Несмотря на решетку, отделяющую егоот мира, настроение у артиста бодрое: он объявил о выходе нового клипа."От создателей лучших песен дискотек! Кинокомпания "РукиВверх" и Сергей Жуков представляют. Самая долгожданная премьера этой осени! Драматическийблокбастер "К черту эту гордость!", – с помпой анонсирует Жуков своеновое творение.Актерский состав у нового клипа, как у кинокартины с большимбюджетом. В партнерах у Сергея – Марина Федункив, Михаил Галустян, СтасКостюшкин, Аскольд Запашный, Тарзан, Максим Киселев, Женя Искандарова и АннаАсташкина.Дата официального релиза пока держится в секрете. Однако,судя по публикациям, которыми поделились Станислав Костюшкин и Женя Искандеровав своих микроблогах, съемки проходили во вторую неделю октября.Сергей исполнил в клипе роль некоего Володи. Марина Федункиви Анна Асташкина – тети Любы и Светки, Миша Галустян – криминального авторитетаЗазы Сухумского."Номинация "Как они вообще на такое согласились?"Самый мистический клип за всю историю "Руки Вверх"! Скоро! На всехгаджетах страны!", – иронизирует Сергей Жуков. И приводит слоган новогоблокбастера: "В каждой женщине есть то, о чем лучше не знать никому..."Напомним, летом поклонники культовой группы "РукиВверх" переживали за Жукова. Исполнитель лежал в больнице, перенеснесколько операций, а также отменил все выступления.Многие стали выдвигать свои версии, почему певцу пришлосьобратиться к медикам. Одни считали, что у певца проблемы с почками, другие – ссердцем. После этого и вовсе пошли слухи об онкологии. Масла в огонь добавлялоеще и то, что никто не озвучивал точный диагноз.Как позже рассказал сам Сергей, он за кулисами ударился о металлическуюконструкцию. Это стало причиной образования грыжи, которая разрослась на весьживот. К врачам певец обратился поздно, потребовалась серьезная операция.