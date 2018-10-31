Солист группы Руки Вверх Сергей Жуков предстал
перед поклонниками в образе заключенного. Несмотря на решетку, отделяющую его
от мира, настроение у артиста бодрое: он объявил о выходе нового клипа.
Солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков предстал
перед поклонниками в образе заключенного. Несмотря на решетку, отделяющую его
от мира, настроение у артиста бодрое: он объявил о выходе нового клипа.
"От создателей лучших песен дискотек! Кинокомпания "Руки
Вверх" и Сергей Жуков представляют. Самая долгожданная премьера этой осени! Драматический
блокбастер "К черту эту гордость!", – с помпой анонсирует Жуков свое
новое творение.
Актерский состав у нового клипа, как у кинокартины с большим
бюджетом. В партнерах у Сергея – Марина Федункив, Михаил Галустян, Стас
Костюшкин, Аскольд Запашный, Тарзан, Максим Киселев, Женя Искандарова и Анна
Асташкина.
Дата официального релиза пока держится в секрете. Однако,
судя по публикациям, которыми поделились Станислав Костюшкин и Женя Искандерова
в своих микроблогах, съемки проходили во вторую неделю октября.
Сергей исполнил в клипе роль некоего Володи. Марина Федункив
и Анна Асташкина – тети Любы и Светки, Миша Галустян – криминального авторитета
Зазы Сухумского.
"Номинация "Как они вообще на такое согласились?"
Самый мистический клип за всю историю "Руки Вверх"! Скоро! На всех
гаджетах страны!", – иронизирует Сергей Жуков. И приводит слоган нового
блокбастера: "В каждой женщине есть то, о чем лучше не знать никому..."
Напомним, летом поклонники культовой группы "Руки
Вверх" переживали за Жукова. Исполнитель лежал в больнице, перенес
несколько операций, а также отменил все выступления.
Многие стали выдвигать свои версии, почему певцу пришлось
обратиться к медикам. Одни считали, что у певца проблемы с почками, другие – с
сердцем. После этого и вовсе пошли слухи об онкологии. Масла в огонь добавляло
еще и то, что никто не озвучивал точный диагноз.
Как позже рассказал сам Сергей, он за кулисами ударился о металлическую
конструкцию. Это стало причиной образования грыжи, которая разрослась на весь
живот. К врачам певец обратился поздно, потребовалась серьезная операция.