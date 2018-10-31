Ходят слухи, что герцогиня Сассекская родит близнецов. Эксперты объяснили, почему у Меган Маркл большие шансы на это.

Ходят слухи, что герцогиня Сассекская родит близнецов. Эксперты объяснили,почему у Меган Маркл большие шансы на это.Букмекеры делают ставки нарождение у жены принца Гарри двойни. Причиной спекуляции вокруг интересногоположения 37-летней является ее возраст. Ведь после 35 лет беременность обозначается как"гериатрическая".По словам медиков,представительницы прекрасного пола в этом возрасте чаще остальных "выпускаютболее одного яйца во время овуляции", передает Express.co.uk. Руководительсемейной и профессиональной поддержки Ассоциации "Близнецы и множественныерождения" Хелен Тернер отметила, что женщины от 35 до 40 лет более склонны кгипер-овуляции."Насколько мыпонимаем, это связано с изменением уровня гормонов", – заявила эксперт. Также вероятностьмножественной беременности возрастает, когда младенцы зачаты через процедуру экстракорпоральногооплодотворения (ЭКО).Беременность Меган Маркл в еевозрасте является тяжелой, поскольку ей придется подвергаться множествуобследований на протяжении всего срока. Дело в том, что гериатрическаябеременность связана с риском возникновения высокого кровяного давления и диабета.Напомним,15 октября, Кенсингтонский дворец опубликовалзаявление, подтверждающее, что и принц Гарри ждут первенца. Объявлениепоявилось, когда герцог и герцогиня Сассекские приземлились в Австралии, чтобыначать 16-дневный тур по Океании. Малыш должен появиться на свет весной2019 года.