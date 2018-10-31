Ходят слухи, что герцогиня Сассекская родит близнецов. Эксперты объяснили,
почему у Меган Маркл большие шансы на это.
Ходят слухи, что герцогиня Сассекская родит близнецов. Эксперты объяснили,
почему у Меган Маркл большие шансы на это.
Букмекеры делают ставки на
рождение у жены принца Гарри двойни. Причиной спекуляции вокруг интересного
положения 37-летней является ее возраст. Ведь после 35 лет беременность обозначается как
"гериатрическая".
По словам медиков,
представительницы прекрасного пола в этом возрасте чаще остальных "выпускают
более одного яйца во время овуляции", передает Express.co.uk. Руководитель
семейной и профессиональной поддержки Ассоциации "Близнецы и множественные
рождения" Хелен Тернер отметила, что женщины от 35 до 40 лет более склонны к
гипер-овуляции.
"Насколько мы
понимаем, это связано с изменением уровня гормонов", – заявила эксперт. Также вероятность
множественной беременности возрастает, когда младенцы зачаты через процедуру экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО).
Беременность Меган Маркл в ее
возрасте является тяжелой, поскольку ей придется подвергаться множеству
обследований на протяжении всего срока. Дело в том, что гериатрическая
беременность связана с риском возникновения высокого кровяного давления и диабета.
Напомним,
15 октября, Кенсингтонский дворец опубликовал
заявление, подтверждающее, что и принц Гарри ждут первенца. Объявление
появилось, когда герцог и герцогиня Сассекские приземлились в Австралии, чтобы
начать 16-дневный тур по Океании. Малыш должен появиться на свет весной
2019 года.