Именно в этом доме малоизвестный Антоша Чехонте превратился в великого Антона Чехова. Здесь бывал весь цвет литературно-артистической Москвы. Дом-музей Чехова на Садовом кольце закрывается на реставрацию.

Именно в этом доме малоизвестный Антоша Чехонте превратился в великого Антона Чехова. Здесь бывал весь цвет литературно-артистической Москвы. Дом-музей Чехова на Садовом кольце закрывается на реставрацию.Прижизненные издания Чехова, раритетные фотографии и предметы — более 700 экспонатов готовятся покинуть родные стены. Каменный двухэтажный флигель на Садово-Кудринской — шестой адрес, где писатель жил со своей семьей. Именно тогда, в 1886-90 годы, он становится частью московского культурного общества.Постепенно из автора малой прессы Антон Павлович Чехов стал писателем большой литературы. В кабинете сохранился подлинный письменный стол, за которым он написал более 150 рассказов. Это и одноактные пьесы, и крупные, такие как "Иванов", "Леший", или сборник рассказов "В сумерках", за который он позже получил Пушкинскую премию.Однако такие доходы в литературном деле были редкостью. Семья Антона Чехова жила в основном на средства, заработанные врачебным делом. Пациентов он принимал в своем кабинете в установленные часы — с 12 до трех. Свободное время писатель посвящал творчеству."Огромное количество людей посещало этот дом — такие, как, например, Шехтель Федор Осипович. Это люди, которые давали ему определенную творческую подпитку", — говорит москвовед Станислав Симонов.Люди, которые гостили в этом доме, сыграли важную роль и в момент создания экспозиций. От обоев до книжного шкафа — здесь все отражает эпоху того времени. Многие вещи, уверяют хранители музея — подлинники. Но не бетонная лестница: во времена Чехова она была деревянной."По тем временам лестница была роскошной, обитой бархатом. Мы постараемся после реставрации вернуть ей былое великолепие", — говорит ведущий научный сотрудник отдела "Дом-музей А.П. Чехова" Государственного литературного музея Виктор Зайцев.Интерьеры комнат воссоздавали по зарисовкам брата Антона Чехова — Михаила. Они сохранились в переписках. По ним же будут реставрировать потолки, лепнину, обои и даже некоторые экспонаты. Какие именно, позже решат хранители фондов. Но главная проблема этого дома — коммуникации."Все коммуникации проходят по стенам. Сейчас же будут сделаны новые системы, аккуратно встроены, так что это не нарушит мемориального пространства", — говорит заместитель директора по научной работе Государственного литературного музея, заведующий отделом "Дом-музей А.П.Чехова" Эрнест Орлов.Ремонт планируют завершить через три года. До этого времени познакомиться ближе с жизнью Антона Павловича Чехова можно будет в доме-музее Остроухова — часть экспозиции откроется там уже предстоящей весной.