Футболисты Лестер Сити отправятся в Кардифф на матч 11 тура английской премьер-лиги на автобусе. В клубе сочти неэтичным добираться самолетом после гибели в авиакатастрофе владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи.

Футболисты "Лестер Сити" отправятся в Кардифф на матч 11 тура английской премьер-лиги на автобусе. В клубе сочти неэтичным добираться самолетом после гибели в авиакатастрофе владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи.Встреча между "Кардифф Сити" – "Лестер" пройдет 3 ноября. Гости решили добираться в столицу Уэльса на автобусе. Полет на самолеты выглядел бы неуместным после гибели владельца "лисиц".В субботу вечером, после матча "Лестер" – "Вест Хэм" вертолет, на борту которого находился Вишай Шриваддханапрабха, рухнул на автопарковку возле стадиона. Все находившиеся на борту, в том числе и тайский миллиардер, погибли.