Игроки мадридского Реала хотят, чтобы команду снова возглавил Зинедин Зидан. Французский специалист покинул команду после окончания сезона 2017/18 и сейчас не связан контрактом ни с одним клубом.

Игроки мадридского "Реала" хотят, чтобы команду снова возглавил Зинедин Зидан. Французский специалист покинул команду после окончания сезона 2017/18 и сейчас не связан контрактом ни с одним клубом.Большинство игроков "Реала" сожалеют об уходе Зидана и хотели бы возобновить с ним сотрудничество, сообщает "Спорт-Экспресс". Зидан, в прошлом замечательный футболист "Ювентуса", "Реала" и сборной Франции, трижды приводил мадридцев к победе в Лиге чемпионов.Место главного тренера "Реала" стало вакантным после того, как в понедельник был отправлен в отставку Юлен Лопетеги. В числе кандидатов рассматриваются итальянец Антонио Конте и аргентинец Маурисио Покеттино.