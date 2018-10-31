Рич ДеВол — бывший руководитель исследовательской лаборатории Google X, которая курирует разработку ряда футуристических проектов поисковика, — покинул компанию после выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах. В Google подтвердили увольнение топ-менеджера, добавив, что выходного пособия он не получил.

Рич ДеВол — бывший руководитель исследовательской лаборатории Google X, которая курирует разработку ряда футуристических проектов поисковика, — покинул компанию после выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах. В Google подтвердили увольнение топ-менеджера, добавив, что выходного пособия он не получил.ДеВол является одним из основателей экспериментального проекта Project Loon по запуску в стратосферу огромных воздушных шаров для "раздачи" интернета в труднодоступные уголки Земли. Изобретатель стал одним из героев расследования The New York Times, вышедшего на прошлой неделе.Как сообщала газета, в 2013 году ДеВол собеседовал девушку-инженера Стар Симпсон, рассказал ей об "открытых" отношениях с женой и пригласил на фестиваль Burning Man. Там он предложил Симпсон раздеться и сделать ему массаж. Девушка отказалась, а спустя несколько недель ей без объяснения причин отказали в работе.В 2015 году Симпсон рассказала о домогательствах сотрудникам Google. Её заверили, что необходимые меры уже приняты, и попросили не распространяться о случившемся.В материале NYT фигурировали и другие топ-менеджеры: в частности, создатель Android Энди Рубин и старший вице-президент Google Амит Сингхал. В 2014 году, после того как на Рубина была подана жалоба, он покинул компанию с "золотым парашютом" в размере $90 миллионов, хотя Google имела право не выплачивать компенсацию.∎Amazon пришлось отключить ИИ, дискриминировавший женщин читайте такжеПосле выхода публикации ДеВол принес извинения за "ошибку в суждениях", а гендиректор Google Сундар Пичай заявил, что с 2016 года компания уволила 48 сотрудников за сексуальные домогательства. Никто из них, по его словам, не получил выходного пособия.