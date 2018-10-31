Октябрьское расследование Новой газеты возмутило профессиональное сообщество журналистов. Преднамеренная подтасовка фактов и дача ложных показаний фейковым информатором, подпадающих под статью 306 Уголовного Кодекса России, есть не что иное, как заведомо ложный донос

Октябрьское расследование "Новой газеты" возмутило профессиональноесообщество журналистов. Преднамеренная подтасовка фактов и дача ложныхпоказаний "фейковым информатором", подпадающих под статью 306 УголовногоКодекса России, есть не что иное, как "заведомо ложный донос"петербургского журналиста Дениса Короткова требуют проверитьи проанализировать. В прокуратуру Санкт-Петербурга уже обратился РусланОсташко, главный редактор общественно-политического изданияPolitRussia. Он уверен, что Короткова следует привлечь к уголовнойответственности.Журналист "Новой газеты" в своем расследованииутверждал, что в Сирии проводились незаконные испытания ядов на пленныхбоевиках, чтобы впоследствии данные вещества использовать с цельюустранения политических конкурентов. Коротков ссылается на тайногоосведомителя Валерия Амельченко, представившего в доказательство своихслов несколько сирийских фотографий, которые, как выяснилось, былисделаны в Ливане.К своему очередному скандальному расследованиюКоротков пытался примазать петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.Неудивительно, ведь на манипуляциях с его именем журналист и построилсвою карьеру.Пропажа информатора была преподнесенаКоротковымкак похищение. Правоохранительные органы начали поиск Валерия Амельченкопо заявлению редакции "Новой газеты". Осташко при этом напомнил, чтоДенис Коротков сообщил полиции, что Амельченко якобы позвонил ему исказал, что за ним следят, а затем перестал выходить на связь.Очередноерасследование напомнило россиянам о существовании Короткова и принеслоему славу независимого журналиста России. "Жертва режима" пожинал ееплоды, раздавая интервью. Все закончилось, когда Валерий Амельченкопришел в полицию и признался, что похищения не было.Подстроеннаяпровокация и фантазии Короткова, который заставил своего "тайногоинформатора" выучить наизусть сочиненные им тексты и продиктовать подзапись за щедрую оплату в 20 тысяч евро. На деле Амельченко получилтолько 200 000 рублей. Коротков его обманул.Публикация фактов,не соответствующих действительности, и введение читателей в заблуждение,совмещенное с клеветой, нарушение не только журналистской этики, но иуголовного закона страны."Редакция общественно-политического издания PolitRussia считает, что подобныедействия журналиста общественно-политического издания "Новая газета"Дениса Короткова подлежат уголовной ответственности согласно статье 306УК РФ "Заведомо ложный донос", – подчеркнул Осташко. Главред PolitRussiaпросит провести проверку данной информации на основании изложенных фактов в соответствиисо статьями 26, 27 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 "Опрокуратуре Российской Федерации"и принять необходимые меры.случае выявления прокуратурой в действиях Дениса Короткова основанийдля применения статьи 306 УК РФ, ему грозит от 120 тысяч рублей штрафадо шестилетнего тюремного срока. Последнее станет отличным примером дляжурналистов, все еще полагающих, что они останутся безнаказанными вслучае публикации клеветнических статей.