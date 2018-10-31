С понедельника, 5 ноября, в 21:00 не пропустите премьеру грандиозной исторической саги Годунов. Это масштабный проект, посвященный самой тревожной и героической эпохе Российского царства.

С понедельника, 5 ноября, в 21:00 не пропустите премьеру грандиозной исторической саги "Годунов". Это масштабный проект, посвященный самой тревожной и героической эпохе Российского царства.История Бориса Годунова будет рассказана во множестве сюжетных линий: судьбоносные решения и интриги, борьба за трон и измены, любовь и предательство… Сценарий к сериалу писали на основе исторических документов и плотной работы с консультантами. Немногие знают, что именно благодаря Борису Годунову был заключен мир со Швецией, Россия два года жила без войн, крестьянам снизили налоги, в стране началась борьба с пьянством, а дворянских детей стали отправлять учиться за границу."Здесь образ Бориса более приближен к действительности, чем образ Бориса Годунова в пушкинской трагедии. Опираясь на научные труды, летописи и документальные свидетельства, можно говорить о том, что Борис Годунов был реформатором, подвижником. Да – тщеславен, но в добрую, нужную сторону. Он не был кровожадным и пытался очень многое сделать для России. Он был очень искренним человеком, семьянином, верил в Бога. Он был настоящим", – рассказал Сергей Безруков.Актерский ансамбль саги – как в хорошем большом кино. В главной роли – Сергей Безруков. "Для актера подарок, когда ты можешь играть становление личности от совсем юного, полного честолюбия и планов, до человека, который приходит к власти и пытается противостоять року и судьбе", – признался Сергей. В Ивана Грозного перевоплотился Сергей Маковецкий, Малюту Скуратова сыграл Виктор Сухоруков, боярина Василия Шуйского – Андрей Мерзликин, а главные женские роли исполнили Светлана Ходченкова, Ирина Пегова и Анна Михалкова.Все в кадре было проработано до мелочей. Только на пошив костюмов – а их больше тысячи – ушло 5760 часов. Кафтаны, сарафаны, головные уборы – важна каждая деталь. Весь реквизит – точные копии вещей XVI века. Посох Ивана Грозного повторили по картине Васнецова, а посох Федора Иоановича восстанавливали по переписи царских сокровищниц. "Меня радует, что это все делается с такой тщательностью, подробностью и действительно на очень высоком уровне", – сказала Анна Михалкова.Специально для съемок сериала была выстроена Красная площадь того времени, Покровский собор, Лобное место, Спасские ворота, Грановитая палата и торговые ряды. Кроме того, съемки проходили в живописных местах нашей страны – Суздале, Риге, Архангельской области…Погрузиться в историю Российского государства и узнать, кем же на самом деле был Борис Годунов – мудрым политиком и реформатором или бескомпромиссным, расчетливым человеком, стремившимся к власти, вы можете уже в понедельник, 5 ноября. Встречаемся в 21:00 на телеканале "Россия"!Генеральным спонсором сериала "Годунов" выступил банк ВТБ.