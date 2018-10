В Питтсбурге местные пингвины встречались в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с Нью-Йорк Айлендерс. Матч завершился победой гостей со счетом 6:3. У проигравших заброшенной шайбой отметился российский нападающий Питтсубрг Пингвинз Евгений Малкин.

В Питтсбурге местные "пингвины" встречались в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Нью-Йорк Айлендерс". Матч завершился победой гостей со счетом 6:3. У проигравших заброшенной шайбой отметился российский нападающий "Питтсубрг Пингвинз" Евгений Малкин.Самым результативным в составе победителей оказался Джордан Эберле, сделавший дубль. Также за "Айлендерс" отличились Эндрю Лэдд, Брок Нельсон, Мэтт Мартин и Том Кюнхакль. У проигравших голами отметились Доминик Симон, Сидни Кросби и Евгений Малкин.A no-look tally for @emalkin71geno. Impressive.Malkin's goal extends his point streak to eight games (5G-11A), and also puts him in sole possession of second place in the NHL in scoring (19 points). pic.twitter.com/70GvaLOm3F— Pittsburgh Penguins (@penguins) 31 октября 2018 г.В другой встрече дня "Филадельфия Флайерз" обыграла "Анахайм Дакс" в гостях со счетом 3:2. В составе "летчиков" первой шайбой в сезоне отметился российский защитник Иван Проворов.Результат остальных матчей НХЛ: "Каролина Харрикейнз" — "Бостон Брюинз" — 2:3, "Эдмонтон Ойлерз" – "Миннесота Уайлд" – 3:4, "Сан-Хосе Шаркс" – "Нью-Йорк Рейндержс" – 3:4 Б, "Каролина Харрикейнз" – "Бостон Брюинз" – 2:3, "Монреаль Канадиенс" – "Даллас Старз" – 1:4.