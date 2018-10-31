Иван Ургант лично выложил в микроблог свое голое
фото. Известный шоумен считает, что не стоит провоцировать хакеров на взлом.
Иван Ургант лично выложил в микроблог свое "голое"
фото. Известный шоумен считает, что не стоит провоцировать хакеров на взлом.
Популярный телеведущий, известный розыгрышами звезд, в
очередной раз подшутил над своими коллегами. Иван Ургант обыграл неловкую
ситуацию, в которую в последнее время попадают известные артисты и спортсмены
из-за взлома их личных аккаунтов и гаджетов.
Компьютерные мошенники частенько взламывают мобильные
устройства знаменитостей и крадут их интимные фотографии. Позже этот компромат
выкладывается на всеобщее обозрение в Сеть. На днях от действий хакеров
пострадала жена скандального футболиста Павла Мамаева – Алана. Сначала супругу
спортсмена шантажировали, а потом опубликовали пикантные фото и видео в
интернете, напоминает .
По мнению Ивана Урганта, защититься от хакеров – проще
простого. "Зачем хранить в телефоне столь откровенные снимки? Поступайте
как Иван Ургант – делайте интимные фото в ателье!", – написал телеведущий
в Instagram.
Шоумен подкрепил свою рекомендацию личным примером,
разместив в микроблоге откровенное фото. Ургант сидит на велосипеде в костюме
Адама, интимные части тела на снимке целомудренно размыты.
Подписчики быстро раскусили, что снимок обработан в
фотошопе. Тем не менее, шутка удалась – поклонники артиста в восхищении.