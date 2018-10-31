Иван Ургант лично выложил в микроблог свое голое фото. Известный шоумен считает, что не стоит провоцировать хакеров на взлом.

Иван Ургант лично выложил в микроблог свое "голое"фото. Известный шоумен считает, что не стоит провоцировать хакеров на взлом.Популярный телеведущий, известный розыгрышами звезд, вочередной раз подшутил над своими коллегами. Иван Ургант обыграл неловкуюситуацию, в которую в последнее время попадают известные артисты и спортсменыиз-за взлома их личных аккаунтов и гаджетов.Компьютерные мошенники частенько взламывают мобильныеустройства знаменитостей и крадут их интимные фотографии. Позже этот компроматвыкладывается на всеобщее обозрение в Сеть. На днях от действий хакеровпострадала жена скандального футболиста Павла Мамаева – Алана. Сначала супругуспортсмена шантажировали, а потом опубликовали пикантные фото и видео винтернете, напоминает .По мнению Ивана Урганта, защититься от хакеров – прощепростого. "Зачем хранить в телефоне столь откровенные снимки? Поступайтекак Иван Ургант – делайте интимные фото в ателье!", – написал телеведущийв Instagram.Шоумен подкрепил свою рекомендацию личным примером,разместив в микроблоге откровенное фото. Ургант сидит на велосипеде в костюмеАдама, интимные части тела на снимке целомудренно размыты.Подписчики быстро раскусили, что снимок обработан вфотошопе. Тем не менее, шутка удалась – поклонники артиста в восхищении.