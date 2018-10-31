Пять дней остается до главного кинособытия этой осени. Уже 5 ноября на канале Россия - премьера грандиозного исторического сериала Годунов. Зрителям впервые представили главную музыкальную тему картины. Ее автором стал Игорь Матвиенко, а исполнил песню Григорий Лепс.

Пять дней остается до главного кинособытия этой осени. Уже 5 ноября на канале "Россия" — премьера грандиозного исторического сериала "Годунов". Зрителям впервые представили главную музыкальную тему картины. Ее автором стал Игорь Матвиенко, а исполнил песню Григорий Лепс.За считаные дни до старта грандиозного телепроекта Григорий Лепс представил заглавную песню "Недосказанная" к сериалу "Годунов". Это песня мужчины, которому пришлось пройти сквозь пламя сражений, защитить родину и спасти любовь. В лирическом монологе угадываются и сам Годунов, и его современники."Внутри себя я абсолютно убежден, что этот человек хотел сделать Россию более великой страной, чем она была при Иване Грозном", — говорит Григорий Лепс.Это уже второй масштабный исторический проект, саундтрек к которому исполняет Григорий Лепс. В 2016 году на "России" с большим успехом прошел многосерийный фильм "София" о жизни Софии Палеолог. И тогда, и сейчас слова и музыку написал Игорь Матвиенко."В некотором смысле музыка должна все-таки воспитывать людей — тем более, людей молодых, которые только-только начинают свою жизнь, только-только к чему-то приходят. Надеюсь, что музыка, которую я исполняю, и сам фильм пройдут на "ура", на большом уровне. Тем более, там собраны великолепные актеры", — объясняет Лепс.В ролях — народные и заслуженные артисты Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков, Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Анна Ковальчук, Владимир Стеклов, Мария Андреева, Ирина Пегова. Царя Бориса играет Сергей Безруков."Я видел несколько отрывков из этого фильма — производит впечатление, конечно! Безруков — великий, на мой взгляд!" — делится Григорий Лепс.Музыкальное видео на песню "Недосказанная" можно увидеть уже сейчас онлайн на официальном сайте картины и на страницах канала "Россия" в социальных сетях. А сам сериал стартует с 5 ноября только в эфире телеканала "Россия".Генеральным спонсором многосерийного художественного фильма "Годунов" выступил банк ВТБ.