Авария ракеты Союза-ФГ произошла из-за неправильной работы датчика: один из боковых блоков первой ступени ударил по баку горючего второй ступени, и в результате бак разорвался. Алексей Овчинин и Ник Хейг не пострадали.

Авария ракеты "Союза-ФГ" произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней. Об этом рассказал РИА Новости исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.По его словам, нештатная работа датчика привела к тому, что один из боковых блоков первой ступени "Союза-ФГ" не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. В результате бак разорвался.11 октября с космодрома Байконур стартовала российская ракета-носитель "Союз-ФГ". Она должна была доставить на МКС новый экипаж — россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга.Авария произошла на взлете. Она стала первой за 35 лет с носителями такого типа. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Спускаемый аппарат приземлился недалеко от казахстанского Жезказгана. Космонавты не пострадали. Для Овчинина это был второй полет, Хейг летел впервые.