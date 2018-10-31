Пациенты с возрастной макулярной дистрофией вынуждены посещать офтальмолога каждые шесть недель, чтобы получать особые инъекции, предотвращающие слепоту. Новый имплантат поможет усовершенствовать лечения.

Возрастная макулярная дистрофия (ВМД) является одной из главных причин слепоты у пожилых людей. При этом "влажная" форма заболевания является причиной примерно 90% всех случаев потери зрения, связанной с этим недугом.Решением может стать экспериментальный имплантат для глаз.Поясним, что существует две формы макулодистрофии – "влажная" и "сухая". Первая характеризуется аномальным ростом кровеносных сосудов под сетчаткой глаза. Подобный рост заставляет центральную часть сетчатки (макулу, или жёлтое пятно) слегка подниматься и отрываться от основания. В результате человек теряет центральное зрение. И именно на эту форму заболевания приходится наибольшее количество случаев ВМД.12 лет назад на фармацевтическом рынке появился препарат под названием Луцентис. Он способен замедлять процесс, описанный выше. Клинические испытания показали предотвращение слепоты у 90% пациентов. Но есть одно "но": люди, которым помогает это лекарство, вынуждены посещать офтальмолога один раз в 6-8 недель. Пациенты должны получать инъекции препарата прямо в глаз.Напомним, что от подобного недуга обычно страдают именно пожилые пациенты, следовательно, они могут пропустить назначенный день приёма. Как отмечают медики, пациенты часто затягивают с инъекциями или вовсе пропускают их.Зная об этом, специалисты биотехнологической компании Genentech разработали систему доставки лекарства Port Delivery System. Система представляет собой устройство, длина которого чуть превышает длину рисового зерна.Устройство необходимо имплантировать в глаз пациента, где оно будет медленно выпускать лекарство из интегрированного в него резервуара.Резервуар можно пополнять в клинике. Делать это можно через круглое отверстие (порт), расположенное на конце устройства. Порт выглядит как маленькая точка на поверхности глаза, скрытая под веком.Чтобы оценить эффективность системы по доставке концентрированной формы Луцентиса, учёные провели исследование с участием 220 пациентов. Всем участникам имплантировали устройство прямо в глаза.Оказалось, что имплантат лечил "влажную" форму ВМД так же эффективно, как и традиционные инъекции. При этом пациенты могли не посещать доктора на протяжении 15 месяцев, пока им не потребовалось пополнить резервуар с лекарством.Отмечается, что учёные выявили некоторые побочные эффекты во время процедуры вживления имплантата. Сама же система оказалась безопасной.Как предполагают разработчики, примерно через три года система может появиться на рынке. По мнению руководителя исследования доктора Карла Реджилло (Carl D. Regillo) из Глазной больницы Уиллса в Филадельфии, уменьшение количества инъекций и визитов в кабинет доктора — хороший результат."Но, что более важно, мы думаем, что это [новая система] приведёт к улучшению зрения пациентов, потому что в реальности они получают меньше лечения, чем им нужно. Если вы в течение одной-двух недель пропустите визит к врачу, ваше зрение может ухудшиться, и вы не всегда сможете это исправить", — заключает он.Учёные представили результаты своей работы на 122-ой ежегодной встрече Американской академии офтальмологии (American Academy of Ophthalmology).Добавим, что авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывают о самых важных разработках, позволяющих улучшить зрение людей. В частности, мы сообщали об отличных результатах стимуляции мозга электрическим током, изобретении нового метода восстановления зрения при близорукости и генной терапии, которую в США одобрили для лечения слепоты.