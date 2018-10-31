Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино не исключил варианта, при котором уже на чемпионате мира в Катаре, который состоится в 2022 году, число участников турнира будет увеличено до 48 команд. Об этом он сообщил на конгрессе Азиатской футбольной конфедерации.

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино не исключил варианта, при котором уже на чемпионате мира в Катаре, который состоится в 2022 году, число участников турнира будет увеличено до 48 команд. Об этом он сообщил на конгрессе Азиатской футбольной конфедерации.Ранее стало известно, что на чемпионате мира-2026 количество команд-участниц финальной части турнира увеличится с 32 до 48. "Произойдет ли это в 2022 году? Мы рассматриваем такую возможность, если это возможно, почему бы и нет?", — цитирует Инфантино ТАСС.Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.