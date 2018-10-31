В мероприятии, посвященном запуску табло, приняли участие как сотрудники органов внутренних дел столицы, так и представители Совета ветеранов Московского уголовного розыска...

В музее Истории Московского уголовного розыска появился новый высокотехнологичный экспонат - Информационное интерактивное табло, запуск которого, был приурочен к 100-летию Уголовного розыска России. Автором идеи выступил писатель и общественный деятель Сергей Устинов.В мероприятии, посвященном запуску табло, приняли участие как сотрудники органов внутренних дел столицы, так и представители Совета ветеранов Московского уголовного розыска. Презентацию системы провел сам автор идеи - Сергей Устинов.Новый экспонат представляет собой широкоформатный монитор и две информационные стойки. На сенсорном экране изображена современная карта Москвы, а рядом с ней перечислены десятки самых громких уголовных дел, раскрытых столичными сыщиками. После выбора уголовного дела из предложенного списка, на мониторе появится флажок, указывающий на привязку к территории города, конкретной улице. За подробной информацией интеллектуальная система направит вас к соответствующей информационной стойке, где уже будут запущены имеющиеся материалы дела. Большим плюсом является, то, что установленное программное обеспечение и технические характеристики в перспективе позволят вносить и дополнять исторически значимые данные.Уже несколько лет Сергей Устинов принимает активное участие в оказании посильной помощи музею Истории Московского уголовного розыска. «Когда мы стали пытаться поднять всю историю МУРа, то обнаружили, что очень мало знаем о 20-30хх годах и далее. И пришла в голову мысль о том, что нужно собирать все в единую летопись, где сами сыщики бы рассказывали все так, как они помнят, вспоминают, как работали, что для них было важно. Частенько ветераны расстраиваются, что многое урезается из их интервью из-за хронометража эфира, сопоставляются не те куски, теряя основной смысл. А здесь мы дали полную возможность высказаться, как было на самом деле», - пояснил Сергей Устинов.«Несмотря на современность оформления и высокие технологии самое ценное, что заложено в систему - это многочисленные интервью сотрудников и ветеранов Московского уголовного розыска», - отметил председатель Совета ветеранов МУРа генерал-майор милиции в отставке Василий Купцов.«Я уверена, что новое информационное интерактивное табло будет востребовано как среди ветеранов, так и среди молодых сотрудников органов внутренних дел, а также курсантов и кадетов силовых и общеобразовательных структур, студентов и слушателей ВУЗов системы МВД России, которые посещают наш музей», - отметила руководитель музея Истории МУРа подполковник полиции Олеся Скударева.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве