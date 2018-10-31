Телеведущая недавно во второй раз стала мамой. Теперь знаменитость всю себя посвящает уходу за малышом. О своих непростых буднях Ирена рассказывает в личном микроблоге.

Телеведущая недавно во второй раз стала мамой. Теперь знаменитость всю себя посвящает уходу за малышом. О своих непростых буднях Ирена рассказывает в личном микроблоге.Понарошку отмечает, что после вторых родов ее фигура заметно изменилась причем в лучшую сторону. Из-за обильного притока молока грудь очень увеличилась, что не может не радовать телезвезду.Понарошку решила похвастаться обновленным бюстом и опубликовала в Instagram пикантный снимок. Девушка облачена в яркий топ с глубоким вырезом. "У меня две новости, и обе хорошие", – подписала публикацию звезда."Шикарные какие новости! Но больше радует свет в глазах) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Оо, красивые "молокозаводики", надо фоткать больше– на память)", "Эх были бы всегда такие прекрасные новости🔥👏👏", "😍😍😍 Вы просто божественно красивая) каждый раз любуюсь вашими фото, настоящий идеал красоты и утонченности 🌷🌹🌼💐 Хорошего вечера и отличного настроения 🤗😉😜", – отреагировали на фото интернет–обыватели.Отметим, что ранее Ирена признавалась, что старшего сына Серафима кормила грудью до полутора лет и в процессе тщетно пыталась похудеть. Артистка отметила, что учла прошлый опыт и больше не будет истязать себя диетами, она планирует спокойно наслаждаться материнством.Добавим, что Понарошку все еще не определилась с именем новорожденного. Ирена призналась, что они с мужем Александром Глуховым не могут определиться. Вместе они проштудировали множество словарей имен и все тщетно. "Короче, сегодня Листу-младшему неделя 🎂 А он все еще без имени и свидетельства о рождении 🤦🏻‍♀️ Ждем знамения свыше!.. Приводящий в чувство подзатыльник тоже подойдет! 🤣", – написала телеведущая.