Итальянские пожарные в ночь на 31 октября потушили пожар в порту Савоны, уничтоживший множество автомобилей на местной парковке.

Итальянские пожарные в ночь на 31 октября потушили пожар в порту Савоны, уничтоживший множество автомобилей на местной парковке.Как передает РИА Новости, об этом проинформировала национальная пожарная служба.Данные о сгоревших автомашинах разнятся. Итальянские пожарные сообщают о более 200 уничтоженных пламенем транспортных средствах. Министр Лигурии по делам экономического развития Андреа Бенвенути заявил о том, что огонь искорежил не менее 1000 автомобилей, в том числе и Maserati.По его данным, на побережье Савоны обрушились волны высотой свыше семи метров, которые 30 октября затопили две автомобильные стоянки, спровоцировав короткое замыкание. В свою очередь это привело к взрывам аккумуляторных батарей и последовавшему за этим масштабному пожару, в котором сгорели предназначенные для экспорта Maserati. Кроме них сгорели грузовики и легковые машины обычных, не люксовых марок.В минувшие дни непогода обрушилась на многие районы Италии, унеся жизни, по меньшей мере, 12 человек. В стране объявлен высший "красный" уровень метеопасности. Руководитель итальянской службы гражданской обороны Анджело Боррелли назвал данные метеорологические условия самыми сложными за последние 50-60 лет.