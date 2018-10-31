Не дают жить в охраняемой ландшафтной зоне. Жители села Сельцо суздальского района получили участки под ИЖС еще в середине девяностых, но строиться и вести приусадебное хозяйство здесь запрещено. После постановления губернатора от 2010 года. Этот объект стал охраняемой ландшафтной зоной. Что делать собственникам земельных участков и людям, уже успевшим построить дома? В вопросе разбирался Константин Миронов.

Не дают жить в охраняемой ландшафтной зоне. Жители села Сельцо суздальского района получили участки под ИЖС еще в середине девяностых, но строиться и вести приусадебное хозяйство здесь запрещено. После постановления губернатора от 2010 года. Этот объект стал охраняемой ландшафтной зоной. Что делать собственникам земельных участков и людям, уже успевшим построить дома? В вопросе разбирался Константин Миронов.(с. Сельцо, Суздальский район)Населённый пункт Сельцо вплотную примыкает к древнему Суздалю. Иметь здесь собственный дом - большая удача. Но люди, получившие земельные участки на улицах Новая и Зелёная, так не считают. Как оказалось, с 2010 года эти земли стали частью охраняемой ландшафтной зоны, строиться и даже вести приусадебное хозяйство здесь нельзя по закону. Но известно об этом стало лишь 3 года назад.Мария Волкова, собственник земельного участка: "Обратились за разрешением на строительство в администрацию, нам был выдан отказ. На основании того, что улица Зелёная и улица Новая села Сельцо вошли в зону природного ландшафта достопримечательного места Старинный город Суздаль, на основании постановления губернатора №433 от 2010 года".Собственники земельных участков рассказывают, что до 2015 года разрешения на строительство выдавали. Некоторые даже успели построиться. Среди них Антон Долков. Разрешение на строительство дома многодетный отец получил в 2014-м, взял ипотеку, вложил в стройку средства маткапитала. Но когда речь зашла о подводе коммуникаций, Антону отказали.Антон Долков, собственник земельного участка: "С данной землёй мы не можем ничего сделать. К дому не можем провести ни газ, ни водоснабжение, ни канализацию. И получается так, что данный вопрос заступорился, и в данный момент мы не знаем, что делать, как бороться с администрацией".Собственники недоумевают, как могло получиться, что участки, выданные под ИЖС, вдруг оказались особо охраняемой территорией? Чтобы уточнить информацию, мы решили обратиться в администрацию Суздальского района, которая, получается, выдавала разрешения на строительство в данном месте, ведь это находится в её полномочиях. Но пускать в районную администрацию нас не захотели, а все ответственные оказались заняты или в отпуске.Мальков: "Что происходит, почему так происходит? С нами никто разговаривать не хочет, что ли? Мы же не пришли сюда ругаться или скандалить. Мы пришли задать вопросы, на которые хотим получить ответы. Ни больше ни меньше"Представитель администрации: "Ой, сейчас дойду и опять к вам спущусь".По закону, разрешение на строительство выдают органы местного самоуправления. По телефону нам удалось выяснить, что с 2010 по 2015 год эти разрешения, невзирая на запрет, выдавали в администрации Селецкого сельского поселения.Александр Авсеёнок, зам. главы администрации района по жизнеобеспечению и общественной безопасности: "Сельские поселения, то есть, в частности Селецкое сельское поселение. Была такая Вербитская Галина Михайловна, имела на это полномочия. Они были отобраны у района в 2009 году, а с первого января 2015 года вернулись нам. Чего выдавала там Вербитская, не имея ни специалистов, не понимания об этом 433 постановлении, ничего не понимая, мне это неинтересно". - "То есть она выдавала в нарушении законодательства?" - "Естественно! Естественно!"Что же теперь делать тем, кто получил официальное разрешение на строительство и построил свои дома? Раз заместителю главы администрации Суздальского района "неинтересно", идем в инспекцию по охране объектов культурного наследия. Оказалось, о проблеме здесь знают. Евгений Гранкин, четко дает понять, что постановление губернатора области от 2010 года имеет законную силу. Более того, в 1983 году был создан генеральный план, на котором четко прослеживается зона охраны ландшафта. Но люди же не виноваты? Начальник госинспекции пояснил, что поскольку разрешения выдавали не знающие закона чиновники, теперь нужно как-то помочь оказавшимся в заложниках ситуации людям.Евгений Гранкин, начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области: "В настоящее время мы общаемся, чтобы выйти из положения с тем, кто делал экспертизу, кто разрабатывал эти зоны охраны, с руководством Гипрогор. Чтобы выйти каким-то образом и помочь людям. Мы не создаём административные барьеры, мы в каждом случае разбираемся".Но вот будет ли от этого толк, начальник госинспекции не знает. О ситуации уже проинформировали губернатора Владимирской области, а собственников участков Гранкин приглашает к себе, чтобы показать все документы и обсудить выход из ситуации. По его словам, уже построенные дома сносить никто не собирается, но всё должно по закону. Выход из ситуации в госинспекции обещали обозначить в течение месяца. А вот кто будет отвечать за то, что людям выдали незаконные разрешения на строительство - это уже вопрос к надзорным органам. Поэтому мы просим обратить внимание на этот сюжет прокуратуру.