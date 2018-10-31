Сотрудники российских спецслужб вербуют жен военнослужащих ВСУ. ФСБ склоняет к сотрудничеству женщин, когда те ездят к родственникам в Россию, ДНР или ЛНР, заявили в Службе безопасности Украины.

Сотрудники российских спецслужб вербуют жен военнослужащихВСУ. ФСБ склоняет к сотрудничеству женщин, когда те ездят к родственникам вРоссию, ДНР или ЛНР, заявили в Службе безопасности Украины.Охота на шпионов на Украине затронула семьи военнослужащихВСУ. Близких родственников украинских военных, которые приезжают в Россию, атакже в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, вербуют сотрудники ФСБ и спецслужб, заявилив СБУ.По версии украинских спецслужб, речь идет по крайней мере отрех женщинах. Сотрудники ФСБ пытались получить информацию о воинских званиях,должностях, месте службы и обязанностях их мужей. Кроме того, их интересовалалюбая информация о подразделениях, где служат военные.Вернувшись на Украину, жены офицеров сразу отправились вСБУ, где все и рассказали. Украинские спецслужбы опубликовали видео, где онисообщают о подробностях вербовки. Одна из них сообщает, что была завербована вСанкт-Петербурге, другая – в донецкой Горловке, еще одна – в Антраците натерритории ЛНР, передает .Рассказы "жертв" полны ужасных деталей. Так,женщины утверждают, что на них осуществлялось психологическое давление, имугрожали запретом на въезд и выезд из России. Кроме того, обещали бросить вподвал к уголовникам и устроить неприятности родственникам, у которых жены украинскихофицеров гостили.На прошлой неделе начальник Главного управления разведки МинобороныПавел Яцюк заявил, что на Украине действует агентурная сеть российскихспецслужб. Она ежедневно осуществляет"деструктивные мероприятия" на территории страны. По словам Яцюка,разведчики и сотрудники СБУ задокументировали "процесс вербовки российскимиспецслужбами граждан Украины, России и других государств".