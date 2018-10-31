У России есть веские основания предполагать, что к убийству главы Донецкой народной республики Александра Захарченко причастна Украина, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации. Он также заметил, что в невыполнении Минских договоренностей виноваты Евросоюз и США.

У России есть веские основания предполагать, что к убийству главы Донецкой народной республики Александра Захарченко причастна Украина, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации. Он также заметил, что в невыполнении Минских договоренностей виноваты Евросоюз и США.Как успели заметить многие аналитики, чем дальше заходит деградация украинских властей, чем хуже становится экономическая и внутри– и внешнеполитическая ситуация в стране, тем больше любое официальное мероприятие с участием Украины становится похоже на публичную порку Киева. Очередное унижение украинским дипломатам пришлось пережить на заседании Совета безопасности ООН, когда слово взял постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя.От лица официальной Москвы он практически предъявил Киеву обвинение в организации теракта в Донецке, при котором погиб глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. "Убийство было нацелено на дестабилизацию обстановки в регионе, имеются веские основания предполагать, что к нему причастна украинская сторона", – цитирует постпреда России.К тому же, подчеркнул Василий Небензя, Украине не исполняет ни одного пункта Минских соглашений. Впрочем, многие политики и эксперты даже перестали воспринимать украинскую власть в качестве самостоятельного игрока, поэтому ответственных за такое поведение украинских властей ищут за пределами страны. Поступил так и представитель России. "В том, что киевская власть не выполняет Минские договорённости, виноваты вы – ЕС и США", – цитирует его .