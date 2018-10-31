Мужчина соврал о своем месте работы

Мужчина соврал о своем месте работыВ Кольчугинском районе местного жителя подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчина пришел в финансово-кредитную организацию, чтобы получить кредитную карту. При оформлении документов он сказал сотрудникам неправдивые сведения о своем месте работы. Получив карту, обвиняемый снял в банкомате 18 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды. Погашать кредит кольчугинец и не собирался.Подозреваемый был задержан правоохранителями и во всем сознался.Материалы уголовного дела переданы в суд.