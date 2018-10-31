За девять месяцев размер чистой прибыли достиг 19,6 млрд рублей

За девять месяцев размер чистой прибыли достиг 19,6 млрд рублейЗа девять месяцев 2018 года объем сборов компании ВТБ Страхование (по ОСБУ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на треть и составил 78,2 млрд рублей. Доля розничного направления – 83%, корпоративного – 17%.Объем выплат за отчетный период составил 10,7 млрд рублей, что на 27% больше показателя за аналогичный период прошлого года.За девять месяцев размер чистой прибыли достиг 19,6 млрд рублей – это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.Геннадий Гальперин, генеральный директор ВТБ Страхование, прокомментировал: «Наша компания стабильно показывает хорошие результаты деятельности. Этого удается достичь за счет эффективно выстроенных бизнес-процессов и высокого уровня клиентского сервиса. Мы на постоянной основе внедряем актуальные и востребованные продукты как для корпоративных, так и розничных клиентов, обеспечивая их финансовой защитой в случае различных непредвиденных ситуаций».