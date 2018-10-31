Боевики Исламской партии Туркестана (запрещена в России) готовят очередную провокацию в провинции Идлиб. Российскому Центру по примирению враждующих сторон стало известно, что 27 октября террористы привезли в район 20 баков с хлором. Объем каждого – 10 литров. Кроме того, бандиты доставили съемочной оборудование.

Боевики "Исламской партии Туркестана" (запрещена в России) готовят очередную провокацию в провинции Идлиб. Российскому Центру по примирению враждующих сторон стало известно, что 27 октября террористы привезли в район 20 баков с хлором. Объем каждого – 10 литров. Кроме того, бандиты доставили съемочной оборудование, заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.Активисты печально известной организации "Белые каски" уже ищут желающих принять участие в провокации, говорят местные жители. В качестве оплаты террористы предлагают продукты питания.В этой связи, уточнил Конашенков, к границам провинции переброшены 6 машин радиационной, химической и биологической разведки российской армии. Они и будут следить за ситуацией в Идлибе.Помимо прочего, представитель военного ведомства коснулся и темы комплексов С-300 в Сирии. Так, он рассказал, что все ЗРК, а также автоматизированная система управления ПВО "Поляна-4", поставлены в Арабскую Республику. Сейчас россияне учат сирийских коллег ими пользоваться.Если говорить о районах Сирии, где российских войск нет, то ситуация там складывается тяжелая. Самый яркий и печальный пример – Ракка. На сегодняшний день там под руинами зданий продолжают находиться около 100 тысяч трупов. Нет ни водоснабжения, ни медицинской помощи. В городе царит безвластье.