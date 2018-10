В Интернете появилось фото кота, снятого с необычного ракурса, так что пользователи стали гадать: кто это? На одной из фотографий с первого взгляда кажется, будто это черный ворон, однако если присмотреться, то видно, что это кот, просто он так так вывернул голову.

В Интернете появилось фото кота, снятого с необычного ракурса, так что пользователи стали гадать: кто это?This picture of a crow is interesting because...it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD— Robert Maguire (@RobertMaguire_) 28 октября 2018 г.На одной из фотографий с первого взгляда кажется, будто это черный ворон, однако если присмотреться, то видно, что животное просто так вывернуло голову, что на одну часть морды падает тень, в то, что поначалу кажется клювом, на самом деле ухо кота.За несколько дней с момента публикации этого снимка в "Твиттере" американца Роберта Магуайра ему поставили отметку "нравится" больше 160 тысяч раз.