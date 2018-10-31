Юлия Началова рассказала о своем новом романе. Несмотря на тяжелое заболевание, певица заявила, что у нее начинается новая жизнь.

Юлия Началова рассказала о своем новом романе. Несмотря натяжелое заболевание, певица заявила, что у нее начинается новая жизнь."Спортивная тема" в жизни Началовой закончилась. Отношениясо спортсменами у певицы действительно не складывались. Брак с футболистомЕвгением Алдониным продлился всего пять лет – и то держался лишь благодаряобщей дочери Вере. Разочаровал Юлию и хоккеист Фролов – по ее словам, на первомместе у Александра были исключительно собственные интересы.Нового избранника Началовой зовут Вячеслав. Певицапризналась, что восхищается его умом и серьезной профессией. Юлия рассказала,что ее возлюбленный – судья. "Я иногда задаю ему вопросы, которые меняинтересуют по моей работе, потому что приятно поговорить с умным человеком",– рассказала артистка.Вячеслав Юлию во всем поддерживает. Певица уверена, что сновым избранником у нее начнется совсем другая жизнь. Помогает он Началовой и вборьбе с тяжелой болезнью – мигрирующей подагрой. Несколько лет назад на рукаху артистки появились образования, которые она долгое время скрывала подперчатками.Как говорит Юлия, боли, которые она испытывает, страшнее,чем зубные. Артистке хотелось быть энергичной, но болезнь мешала ей работать.Тем не менее, Началова держалась до тех пор, пока не падала в обморок. Теперьже она решила более внимательно относиться к своему здоровью.Подагра может привести к полной неподвижности – страдают всесуставы рук и ног. Чтобы избежать обострения, надо вести аскетичный образжизни. Так что в доме Началовой нет места никаким острым, соленым и сладкимпродуктам. В программе "Светская жизнь" на Юлияпризналась, что соблюдает строгий режим и проходит своевременное лечение.