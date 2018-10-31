Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги начался матчами в Екатеринбурге и Магнитогорске. В обеих встречах победили хозяева. Автомобилист выиграл у Йокерита 3:1, а Металлург победил ХК Сочи 4:1.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги начался матчами в Екатеринбурге и Магнитогорске. В обеих встречах победили хозяева. "Автомобилист" выиграл у "Йокерита" 3:1, а "Металлург" победил ХК "Сочи" 4:1."Йокерит" первым добился успеха благодаря голу Марко Антилы на 9 минуте. "Автомобилист" ответил через пять минут голом Егора Миловзорова. Во втором периоде Найджел Доус и Дэн Секстон забросили по шайбе в ворота гостей."Металлург" уже к четвертой минуте забросил две шайбы в ворота "Сочи", — отличились Йиро Пакаринен и Михал Булирж. Но Дамир Рахимуллин один гол отыграл. Счет 2:1 держался вплоть до 48 минуты. Пока Роман Любимов не забросил третью шайбу в ворота сочинцев. Закрепил победу "Магнитки" Мэтт Эллисон, реализовавший численное преимущество."Автомобилист" выиграл 22 матча из 23, набрал 44 очка и уверенно лидирует в Восточной конференции. У "Металлурга" 31 очко и пятая позиция. "Йокерит" с 35 очками идет третьим на Западе. В активе идущего пятым "Сочи" 25 очков.