Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге продолжился двумя матчами в Москве и Санкт-Петербурге. В первой из встреч ЦСКА обыграл новосибирскую Сибирь 4:2, а во второй СКА был сильнее пекинского Куньлуня 5:1.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге продолжился двумя матчами в Москве и Санкт-Петербурге. В первой из встреч ЦСКА обыграл новосибирскую "Сибирь" 4:2, а во второй СКА был сильнее пекинского "Куньлуня" 5:1.Нападающий "Сибири" Дмитрий Саюстов распечатал ворота московских армейцев на 12 минуте, и этот гол стал единственным в первом периоде. Зато в середине второго Антон Слепышев и Клас Дальбек по разу поразили ворота сибиряков. В третьем периоде нападающий ЦСКА Константин Окулов забросил еще две шайбы. В конце встречи Владимир Пешехонов один гол отыграл и установил окончательный счет 4:2 в пользу ЦСКА. Армейцы набрали 38 оков и уверенно лидируют в Западной конференции. "Сибирь" с 12 очками занимает последнее, 13 место на Востоке.И в Санкт-Петербурге первыми добились гости. На второй минуте отличился нападающий "Куньлуня" Томаш Мертл. Но Александр Барабанов не стал дожидаться перерыва и восстановил равновесие. Счет 1:1 продержался до 47 минуте. А затем СКА благодаря шайбам Максима Карпова, Динара Хафизуллина, Андрея Кузьменко и Александра Барабанова. Армейцы выиграли 5:1. Теперь у них 37 очков и второе место на Западе. У "Куньлуня" 22 очка и девятая строчка в таблице Восточной конференции.