23 декабря 2016 певец признался, что в 2014 году у него родился сын Никита. Сей радостный факт артист скрывал по нескольким причинам. Главная из них – нежелание делать из сына звезду в столь юном возрасте.

23 декабря 2016 певец признался, что в 2014 году у него родился сын Никита. Сей радостный факт артист скрывал по нескольким причинам. Главная из них – нежелание делать из сына звезду в столь юном возрасте.Тот же Филиппа Киркоров постоянно возит своих детей Аллу-Викторию и Мартина с собой гастроли?. Они выходят на красную дорожку, позирует прессе и дают интервью журналистам, хотя самим по 6 лет. Но Лазарев в ужасе от перспективы подобной страшной участи. "Насколько возможно, я хочу его оградить от излишней публичности и повышенного внимания. Хочу, чтобы он рос нормальным ребенком, а не принимал как должное бесконечные фотовспышки вокруг себя", – объяснил артист.Впрочем, коллег, которые растят из детей звезд, он не осуждает: "У каждого своя система воспитания, свое видение – что правильно или неправильно. Я для себя решил, что раз Никита уже оказался в статусе наследника популярного артиста, он еще успеет хлебнуть этой жизни, в которой будет немало негатива и язвительных колкостей, – считает Лазарев. – Каждый родитель выбирает то, что считает нужным для своего ребенка. Глядя на Яну Рудковскую, я уже чувствую, что ее младший сын Саша точно будет олимпийским чемпионом. Они с мужем с раннего детства поставили его на коньки и целенаправленно воспитывают чемпиона. Кто-то ее ругает, кто-то восхищается – сколько людей, столько и мнений. Мы все абсолютно разные, и нельзя всех стричь под одну гребенку".При этом сын Лазараева заметно отличается от сверстников. "Он немножко другой по своей сути., – цитирует Лазарева журнал – Никита скромный, очень воспитанный, добрый, спокойный мальчик. Но я считаю, что скромность украшает людей. Когда сын приходит куда-то в людное место и видит, что дети рядом истерят, для него это просто шок. Спрашивает меня: "Папа, что с ними такое?" – просто не представляя, что можно себя так вести. Наверное, поэтому мне с ним так легко, ведь мой сын в свои четыре абсолютно взрослый, понимающий, серьезный человек".