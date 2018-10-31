Металлические сооружения портят внешний облик города и загромождают территорию

Металлические сооружения портят внешний облик города и загромождают территориюВ Ленинском районе Владимира сносят незаконно установленные гаражи. Металлические сооружения портят внешний облик города и загромождают территорию. Чаще всего их используют не для стоянки автомобиля, а для хранения ненужных вещей, старой мебели и техники. Некоторые гаражи больше похожи на свалки со строительным мусором.В мэрии отмечают, что при отсутствии договора аренды земельного участка гараж - самовольная постройка, которая подлежит сносу за счёт средств собственника.На данный момент демонтировали уже 48 гаражей - в районе дома №8 на Василисина, около дома № 67в на проспекте Ленина и у дома 15а на Верхней Дуброве.Если владелец незаконно установленного гаража отказался добровольно его вывезти, то гараж сносят в принудительном порядке.Собственникам металлических сооружений рекомендуют как можно скорее освободить занятые земельные, а также убрать территорию после сноса.По всем вопросам о сносе гаражей можно позвонить в отдел благоустройства администрации Ленинского района по телефону - 32-35-91.