Ликвидировали две крупных аварии. С наступлением минусовых температур, на трассе М-7 провели масштабные учения по предупреждению и ликвидации последствий ДТП. Они проходили сразу по двум сценариям. Согласно одному из них, водитель легковушки ВАЗ 21-15, двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением. Автомобиль, опрокинувшись через металлическое ограждение, упал

Ликвидировали две крупных аварии. С наступлением минусовых температур, на трассе М-7 провели масштабные учения по предупреждению и ликвидации последствий ДТП. Они проходили сразу по двум сценариям. Согласно одному из них, водитель легковушки "ВАЗ 21-15", двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением. Автомобиль, опрокинувшись через металлическое ограждение, упал. В машине оказались заблокированы водитель и пассажир. В любой момент автомобиль мог загореться. Сигнал об аварии оперативным дежурным поступил от проезжавших мимо водителей. На место выехали спасательные службы. Пострадавших извлекли из автомобиля и ликвидировали последствия аварии. В учениях участвовали спасатели, медики, сотрудники госавтоинспекции, представители УПРДОРа и дорожных служб.Павел Литов, зам. начальника ГУ МЧС России по Владимирской области: В рамках таких практических учений мы собираемся в первый раз. Нам всем нужно понимать, кто за что отвечает, как должен работать, чтобы принимались правильные решения. Министерство наше очень много сил и средств уделяет этой трассе, хотя мы МЧС, мы, пожары, мы спасаем, но эта дорога тоже наша федеральная зона ответственности.На учениях использовали даже авиацию. К примеру, в больницу пострадавших отправили на вертолете Ми-8, с новой вертолётной площадки в зоне М-7. На ликвидацию последствий аварии, оповещение водителей о дорожной обстановке и предотвращение частичного затора на дороге затрачено не более 26 минут.